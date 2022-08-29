МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Во Франции дизель по итогам прошлой недели подорожал почти на 11 центов, что стало самым сильным ростом с начала июня, свидетельствуют данные министерства экологических преобразований страны.
По данным министерства, цена на дизель во Франции подорожала почти на 11 центов, составив 1,95 евро за литр, стоимость бензина Super SP95-E10 по-прежнему равна 1,75 евро.
Дизель — наиболее потребляемое во Франции топливо — вновь дорожает вторую неделю при том, что с 17 июня его цена стала снижаться.
ЕС стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.