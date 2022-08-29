МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Во Франции дизель по итогам прошлой недели подорожал почти на 11 центов, что стало самым сильным ростом с начала июня, свидетельствуют данные министерства экологических преобразований страны. Эксперт объяснил резкие скачки цен на газ на европейской бирже

По данным министерства, цена на дизель во Франции подорожала почти на 11 центов, составив 1,95 евро за литр, стоимость бензина Super SP95-E10 по-прежнему равна 1,75 евро.

Дизель — наиболее потребляемое во Франции топливо — вновь дорожает вторую неделю при том, что с 17 июня его цена стала снижаться.

ЕС стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.