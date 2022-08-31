МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе-августе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3%, до 6,527 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 22%, до 8,68 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,31%

При этом общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 18,629 миллиона тонн, увеличившись на 8,7% в годовом выражении. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 906,432 миллиарда рублей, показав рост в годовом выражении на 7,2%.

Также из общего объема торгов продажи авиакеросина в январе-августе составили 822 тысячи тонн, снизившись на 40,5%. Продажи топочного мазута выросли на 22,7%, до 1,068 миллиона тонн, а СУГов — на 9,8%, до 1,216 миллиона тонн. Продажи прочих нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, составили 316 тысяч тонн, сократившись на 20,7%.

Объем торгов на СПбМТСБ по итогам 2021 года вырос на 16,6% по сравнению с 2020 годом и составил 27,03 миллиона тонн. Оборот торгов достиг 1,362 триллиона рублей, увеличившись за год на 39,8%.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.