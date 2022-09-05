МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник снизилась, марка Аи-92 подешевела почти на 2%, Аи-95 — на 2,6%, свидетельствуют данные торгов. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов понедельника снизилась на 1,91%, до 44 898 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подешевел сразу на 2,56% — до 50 786 рублей за тонну.

Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,13%, до 56 103 рублей за тонну. Мазут подешевел на 0,21%, его цена составила 14 840 рублей за тонну, а сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 0,72%, до 17 162 рублей за тонну. Стоимость авиакеросина опустилась на 0,27%, до 69 726 рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Стоимость дизельного топлива на бирже в этом году обновляла свои рекордные значения в две волны — в январе и в конце июля.