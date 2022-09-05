МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Средние цены на московских автозаправках за неделю с 29 августа по 5 сентября на бензин Аи-100 выросли на 34 копейки, до 62,19 рубля, при этом дизельное топливо подешевело на 2 копейки, до 54,33 рубля следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). В Госдуме считают, что потолок цен на нефть вызовет ее дефицит на рынке

Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в среднем остались прежними — 47,87 и 53,10 рубля соответственно.

Подорожание бензина Аи-100 связано с ростом цен на АЗС "Татнефти" на 5 копеек и изменениями в расчетах для заправок ЕКА. В то же время снижение стоимости дизельного топлива обеспечено ценовой динамикой на ЕКА.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом оптовых цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и даже начала чуть снижаться в начале марта.