МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина Аи-98 и дизельного топлива в России выросла за неделю с 29 августа по 5 сентября на 0,1%, до 60,67 и 54,74 рубля за литр соответственно, свидетельствуют материалы Росстата. Недельная дефляция в России немного замедлилась

В абсолютном выражении бензин Аи-98 подорожал на 8 копеек, а дизельное топливо — на 6 копеек. При этом стоимость марки Аи-95 выросла незначительно — на 1 копейку, до 51,33 рубля, а цена Аи-92 осталась прежней — 47,24 рубля.

Рост цен на бензин был отмечен в 15 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Чукотском автономном округе — на 4,9%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Магаданской области и Республике Марий Эл — на 3,7% и 0,1% соответственно. В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный практически не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.

С начала года к 5 сентября цена бензина в России в среднем выросла на 0,6% (в частности, стоимость Аи-92 поднялась на 0,1%, Аи-95 — на 0,6%, Аи-98 подорожал на 2,3%), а дизельного топлива — на 2,2%.

Производство бензина в России с 29 августа по 4 сентября снизилось на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей — до 828,1 тысячи тонн, а дизтоплива — на 1,9%, до 1,597 миллиона тонн.