МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 на московских автозаправках за неделю с 5 по 12 сентября остались прежними, не меняются вторую неделю подряд, оставаясь на уровне 47,87 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Цена на золото умеренно растет на ослаблении доллара

Цена бензина Аи-95 в Москве остается прежней третью неделю — 53,1 рубля за литр. Бензин Аи-100 подорожал на 2 копейки, до 62,21 рубля. Литр дизельного топлива на московских заправках на прошедшей неделе стоил 54,34 рубля, подорожав на 1 копейку.

Бензин и дизель в столице прибавили в цене на сетях АЗС "Татнефти" и ЕКА. При этом дизель, несмотря на общий рост цены за неделю, на заправках Teboil, наоборот, чуть подешевел.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом оптовых цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и даже начала чуть снижаться в начале марта.