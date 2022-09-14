МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России выросла за неделю с 5 по 12 сентября на 0,02%, или 1 копейку, до 50,73 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 0,04%, или 2 копейки, до 54,76 рубля, свидетельствуют материалы Росстата. Недельная дефляция в России существенно замедлилась

По данным ведомства, в частности стоимость марки Аи-92 за не изменилась за неделю — 47,24 рубля. Литр Аи-95 стоил 51,34 рубля, что на 0,02% (1 копейку) дороже, чем на предыдущей неделе. Заметнее всего подорожал бензин Аи-98 — на 0,08% (5 копеек), до 60,72 рубля.

Рост цен на бензин был отмечен в 16 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Тыве, Кировской области и Ханты-Мансийском автономном округе – на 0,3%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Пермском крае – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин практически не изменились.

С начала года к 12 сентября цена бензина в России в среднем выросла на 0,7% (в частности, стоимость Аи-92 выросла на 0,2%, Аи-95 — на 0,6%, Аи-98 подорожал на 2,4%), а дизельного топлива — на 2,3%.

Производство бензина в России с 5 по 11 сентября сократилось на 3,6% по сравнению с предыдущей неделей — до 798,2 тысячи тонн, а дизтоплива — на 4,5%, до 1,525 миллиона тонн.