МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Средние цены на дизельное топливо на московских автозаправках за неделю с 12 по 19 сентября выросли на 8 копеек, до 54,42 рубля за литр, при этом бензин Аи-100 прибавил в цене сразу 27 копеек, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). "Почти как самолет": во сколько сейчас выйдет ремонт недружественного авто

Цена бензина Аи-92 и Аи-95 в Москве остались прежними — 47,87 и 53,1 рубля за литр. Вместе с тем Аи-100 заметно подорожал — на 27 копеек, до 62,48 рубля.

Бензин и дизель в столице прибавили в цене на сетях АЗС Teboil, "Роснефти", "Газпром нефти", "Татнефти", ЕКА, "Петрол Комплекс".

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом оптовых цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и даже начала чуть снижаться в начале марта.