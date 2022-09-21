ПЕКИН, 21 сен — ПРАЙМ. Китай с четверга понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо на 41,1 доллара и 39,7 доллара за тонну соответственно после повышения цен в начале месяца, следует из сообщения государственного комитета по делам развития и реформы КНР. Поставки угля и газа из России в Китай установили исторический рекорд

"В соответствии с последними изменениями цен на нефть на мировом рынке и действующим механизмом ценообразования на нефтепродукты, с 24.00 21 сентября 2022 года цены на бензин и дизельное топливо внутри страны будут понижены на 290 юаней (41,1 доллара) и 280 юаней (39,7 доллара) за тонну соответственно", — говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте ведомства.

В начале месяца сообщалось о повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо на 27,3 доллара и 26,5 доллара за тонну соответственно. Однако до этого с июня цены на бензин и дизельное топливо в Китае снижались несколько раз, с 29 июня, 13 и 27 июля, а также 10 и 24 августа. Из них самое большое снижение было зафиксировано 13 июля, тогда цены на бензин и дизельное топливо снизились на 53,5 доллара и 51,3 доллара за тонну соответственно.

Отмечается, что ведущие в стране нефтеперерабатывающие компании — PetroChina, Sinopec, CNOOC и другие — должны надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность поставок и строго соблюдать государственную ценовую политику.

Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что в случае, если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении 10 рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.