МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России выросла за неделю с 12 по 19 сентября на 0,06%, или 3 копейки, до 50,76 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 0,1%, или 6 копеек, до 54,82 рубля, свидетельствуют материалы Росстата. Китай понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо

По данным ведомства, в частности стоимость марки Аи-92 увеличилась за неделю на 1 копейку, до 47,25 рубля (рост на 0,02%). Литр Аи-95 также подорожал на 1 копейку и стоил в среднем 51,35 рубля (рост на 0,02%). Заметнее всего подорожал бензин Аи-98 — на 0,2% (14 копеек), до 60,86 рубля.

Рост цен на бензин был отмечен в 24 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Оренбургской области – на 0,5%, республиках Алтай, Бурятия и Калмыкия – на 0,4%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Калужской области – на 0,2%, республиках Адыгея и Тыва, Челябинской области – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%.

С начала года к 19 сентября цена бензина в России в среднем выросла на 0,7% (в частности, стоимость Аи-92 выросла на 0,2%, Аи-95 — на 0,6%, Аи-98 подорожал на 2,6%), а дизельного топлива — на 2,4%.

Производство бензина в России с 12 по 18 сентября увеличилось на 1,8% по сравнению с предыдущей неделей — до 812,7 тысячи тонн, а дизтоплива — на 3,8%, до 1,583 миллиона тонн.