ВАШИНГТОН, 22 сен — ПРАЙМ. Цены на бензин в США продолжили рост второй день подряд после продолжительного снижения, длившегося 99 дней подряд, свидетельствуют опубликованные в четверг статистические данные Американской автомобильной ассоциации (ААА). Доходность десятилетних гособлигаций США торгуется на максимуме с 2011 года

По данным ассоциации, средняя цена топлива на заправках страны повысилась до 3,684 доллара за галлон по сравнению с уровнем среды в 3,681 доллара за галлон.

До этого цены на американских АЗС непрерывно снижались. Исторический максимум в 5,016 доллара был достигнут 14 июня.

Во вторник президент США Джо Байден объявил, что цены на бензин в стране вернулись к уровням начала марта.