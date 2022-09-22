Цены на бензин в США продолжили рост после снижения
Цены на бензин в США продолжили рост после снижения почти 100 дней подряд
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ВАШИНГТОН, 22 сен — ПРАЙМ. Цены на бензин в США продолжили рост второй день подряд после продолжительного снижения, длившегося 99 дней подряд, свидетельствуют опубликованные в четверг статистические данные Американской автомобильной ассоциации (ААА).
По данным ассоциации, средняя цена топлива на заправках страны повысилась до 3,684 доллара за галлон по сравнению с уровнем среды в 3,681 доллара за галлон.
До этого цены на американских АЗС непрерывно снижались. Исторический максимум в 5,016 доллара был достигнут 14 июня.
Во вторник президент США Джо Байден объявил, что цены на бензин в стране вернулись к уровням начала марта.