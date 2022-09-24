ВАШИНГТОН, 24 сен — ПРАЙМ. Цены на бензин в США продолжают устойчивый ежедневный рост и 24 сентября достигли 3,7 доллара за галлон, свидетельствуют опубликованные в субботу статистические данные Американской автомобильной ассоциации (ААА). Цены на бензин в США продолжили рост после снижения

Приведенное значение является средним для всей страны, при этом в ряде штатов топливо стоит заметно дороже, показывают расчеты ассоциации. Так, в Калифорнии галлон бензина стоит 5,682 доллара, на Гавайах — 5,242 доллара, а в Неваде — 5,024 доллара.

Субботнее значение средней стоимости топлива в США демонстрирует устойчивый рост четвертый день подряд. Согласно статистике, цены компенсировали снижение на протяжении всего сентября 2022 года. До этого цены на бензин в США непрерывно снижались 99 дней подряд. Исторический максимум в 5,016 доллара был достигнут 14 июня.

В четверг президент США Джо Байден обвинил американские энергетические компании в рекордных прибылях и высокой розничной маржинальности цен на заправках, заявив, что зарабатываемые бизнесом деньги "должны быть в карманах у населения".