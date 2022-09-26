МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник снизилась на 3,57%, до 41 379 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Цены на бензин в США продолжили устойчивый рост

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 2,34%, до 40 560 рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива после установления нескольких исторических максимумов на минувшей неделе перешла к снижению — на 0,79%, до 57 692 рублей.

Мазут вырос в цене на 0,53%, его цена составила 6 509 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 7,28%, до 17 402 рублей. Стоимость авиакеросина не изменилась и осталась на уровне 69 967 рублей.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Стоимость дизельного топлива на бирже в этом году обновляла свои рекордные значения в две волны — в январе и в конце июля.