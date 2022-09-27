МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник снизилась на 2,59%, до 40 306 рублей за тонну, дешевея несколько торговых сессий подряд, последний раз цена опускалась ниже этого уровня 10 марта, тогда этот вид топлива стоил 40 182 рубля, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть ускорили темпы роста

Кроме того, цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России упала на 3,01%, до 39 340 рублей за тонну, это минимальная отметка со второй половины июля. А стоимость дизельного топлива снизилась на 2,43%, до 56 291 рубля за тонну.

Мазут в то же время вырос в цене на 2,04%, его цена составила 6 642 рубля, а сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 4,77%, до 16 572 рублей. Стоимость авиакеросина не изменилась и осталась на уровне 69 967 рублей.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Стоимость дизельного топлива на бирже в этом году обновляла свои рекордные значения в две волны — в январе и в конце июля.