МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Цены на бензин в США во вторник продолжили рост седьмой день подряд, увеличившись до уровня 3,747 доллара за галлон, свидетельствуют статистические данные Американской автомобильной ассоциации (ААА). Цена бензина Аи-95 на бирже России опустилась до минимума с марта

По данным ассоциации, в понедельник средняя цена топлива на заправках страны составляла 3,725 доллара.

Цены на американских заправках начали расти 21 сентября после долгого снижения, которое продолжалось 99 дней подряд.

Президент США Джо Байден 22 сентября обвинил американские энергетические компании в том, что они получают рекордные прибыли, устанавливая высокие розничные наценки на заправках. По его словам, эти деньги "должны быть в карманах у населения".