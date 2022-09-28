МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась за две недели на 14,4%, опустившись ниже 40 тысяч рублей за тонну впервые с конца апреля 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Россия второй раз за месяц поставила топливо в Венгрию для АЭС "Пакш"

Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России дешевеет ежедневно в течение двух недель, в среду его цена опустилась до 39 984 рубля за тонну. Последний раз ниже этого уровня котировки опускались 27 апреля 2020 года, тогда это марка стоила 39 704 рубля. Бензин Аи-92 также дешевел в этот период каждый день и с 14 сентября потерял 10,6%, его стоимость в среду составила 38 859 рублей за тонну.

Дизельное же топливо за это время дважды обновляло исторический рекорд цены. Его стоимость максимально поднималась 23 сентября, до 58 151 рубля. При этом с 14 сентября оно на бирже подешевело на 1,8%, до 55 935 рублей за тонну.

Цена мазута за две недели обвалилась почти вдвое. Если 14 сентября этот вид топлива стоил 12 972 рубля, то в среду по итогам торгов его стоимость составила 6 671 рубль за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 34,1%, до 15 470 рублей за тонну. В то же время стоимость авиакеросина почти не изменилась, снизившись на 0,2%, до 69 967 рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Стоимость дизельного топлива на бирже в этом году обновляла свои рекордные значения в две волны — в январе и в конце июля.