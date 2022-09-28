МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 19 по 25 сентября на 0,2%, или 11 копеек, до 54,93 рубля за литр, бензин Аи-98 подорожал на 0,1%, или 8 копеек, до 60,94 рубля, свидетельствуют материалы Росстата. Безработица в России в августе снизилась до нового исторического минимума

Также, по данным ведомства, стоимость марок Аи-92 и Аи-95 за отчетный период не изменилась, сохранилась на уровне 47,25 и 51,35 рубля соответственно.

Рост цен на бензин был отмечен в 16 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Оренбургской области – на 0,4%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 5 субъектах России. Более всего он подешевел в Тюменской области (без автономных округов) — на 0,3%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

Производство бензина в России с 19 по 25 сентября снизилось на 5,1% по сравнению с предыдущей неделей — до 771,1 тысячи тонн, а дизтоплива — выросло на 2%, до 1,614 миллиона тонн.

В августе потребительские цены на бензин выросли на 0,3% к июлю и на 0,6% с начала года. При этом цены производителей за тот же месяц выросли на 26,7%, но по сравнению с декабрем 2021 года снизились на 8%. Потребительские цены на бензин в августе 2022 года в среднем по России превышали цены производителей в 2,6 раза.