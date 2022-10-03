МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Средняя цена на самую популярную марку бензина Аи-92 на московских АЗС за неделю с 26 сентября по 3 октября снизилась на 1 копейку, до 47,86 рубля за литр, впервые с середины июля, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Стоимость бензина на российской бирже опустилась до минимума за два года

Бензин Аи-95 также впервые с июля подешевел и тоже на 1 копейку, до 53,09 рубля за литр. Последний раз стоимость этих двух марок снижалась на московских заправках в середине июля 2022 года.

Сильнее всего за отчетный период снизилась цена бензина Аи-100, она потеряла за неделю 7 копеек и составила 62,45 рубля. Литр дизельного топлива подешевел на 4 копейки, до 54,53 рубля.

Бензин дорожал на АЗС "Роснефти", но дешевел у "Газпром нефти" и ЕКА. Стоимость дизельного топлива снижалась на заправках "Роснефти" и "Газпром нефти".

Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и даже начала чуть снижаться в начале марта. До того цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом оптовых цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.