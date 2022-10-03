МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась по итогам торгов понедельника почти на 2,5%, опустившись ниже 39 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Бензин подешевел на московских заправках впервые с июля

Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевел в понедельник, первый день торгов октября, на 2,44%, до 38 504 рублей за тонну. Стоимость марки Аи-95 снизилась на 0,87%, до 40 644 рублей. В сентябре цена бензина также преимущественно снижалась.

Летнее дизельное топливо потеряло в цене 0,83%, его стоимость составила 55 493 рубля. Межсезонный и зимний дизель открыли первый день торгов октября на отметках 56 676 и 68 897 рублей за тонну.

Также подешевели сжиженные углеводородные газы (СУГи) на 0,52%, до 15 587 рублей. Мазут подорожал на бирже на 6,89%, до 9 016 рублей. А цена авиакеросина осталась прежней — 69 721 рубль.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Стоимость дизельного топлива на бирже в этом году обновляла свои рекордные значения в две волны — в январе и в конце июля.