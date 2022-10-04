МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась во вторник более чем на 2%, обе марки стоят теперь дешевле 40 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает в ожидании встречи ОПЕК+

Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевел во вторник на 2,12%, до 37 687 рублей за тонну. Стоимость марки Аи-95 снизилась на 2,38%, до 39 678 рублей. Цена бензина осенью преимущественно снижается.

Летнее дизельное топливо подорожало при этом на 0,26%, его стоимость составила 55 635 рублей за тонну. Межсезонное дизельное топливо прибавило в цене лишь 0,02% (56 685 рублей за тонну), а зимнее — потерял 3,56% (66 443 рубля).

Также подешевел авиакеросин — на 0,42%, до 69 428 рублей за тонну, и мазут — на 3,73%, до 8 680 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) прибавили 2,74%, достигнув цены 16 014 рублей за тонну.

Биржевые цены на бензин двух самых популярных марок в России — Аи-92 и Аи-95 — начали активно снижаться с февраля. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. При этом летом наблюдался некоторый всплеск цен как на бензин, так и на дизельное топливо.