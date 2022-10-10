МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Средняя цена дизельного топлива на московских АЗС за неделю с 3 по 10 октября выросла на 3 копейки, до 54,52 рубля за литр, после снижения неделей ранее, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). СМИ: нефтетрейдер "Лукойла" Litasco перевел часть деятельности в Дубай

Средняя стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 не изменилась за неделю, осталась на уровне 47,86 и 53,09 рубля за литр соответственно. Цена бензина Аи-100 выросла на 10 копеек и составила 62,55 рубля.

За неделю с 26 сентября по 3 октября все основные виды топлива на заправках в Москве дешевели, сильнее всего снижалась цена на бензин Аи-100.

Дизельное топливо за неделю с 3 по 10 октября подорожало на АЗС Teboil и "Роснефти", бензин — только у "Роснефти".

Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и даже начала чуть снижаться в начале марта. До того цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом оптовых цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.