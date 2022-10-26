МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Российская нефтеперерабатывающая отрасль в сентябре снизила производство бензина на 9,1% и дизельного топлива — на 8% по сравнению с августом, сообщает Росстат. Розничная цена дизеля в России за неделю выросла

"Выпуск автомобильного бензина составил 3,4 миллиона тонн, что на 5,6% больше, чем в сентябре 2021 года, но на 9,1% меньше, чем в августе 2022 года… Дизельного топлива произведено 6,6 миллиона тонн, что на 4,0% больше, чем в сентябре 2021 года, но на 8,0% меньше, чем в августе 2022 года", — сообщило ведомство о результатах сентября.

При этом в январе-сентябре производство бензина увеличилось в стране на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 31,8 миллиона тонн, дизельного топлива – на 5,4%, до 62,5 миллиона тонн.

Кроме того, производство сжиженных пропана и бутана в сентябре в России составило 1,3 миллиона тонн, что больше, чем в сентябре 2021 года и в августе 2022 года на 5,7% и на 5,8% соответственно. Выпуск пропана и бутана за девять месяцев вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 2%, составив 11,8 миллиона тонн.

Производство кокса и нефтепродуктов в сентябре 2022 года снизилось по сравнению с сентябрем 2021 года на 0,1%, а по сравнению с августом 2022 года – на 4,2%. За девять месяцев 2022 года выпуск кокса и нефтепродуктов сократился на 0,6% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года.