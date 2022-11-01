МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Власти Запорожской области распорядились снизить цены на топливо на 10-15 процентов, также администрация поручила установить контроль за качеством дизеля и бензина, сообщил РИА Новости руководитель топливной компании "ТЭС" Сергей Бейм. Власти Магаданской области намерены контролировать цены на топливо

"В среднем цена за последние три недели снижена от 10 до 15%. Пока не смогли сильно опустить на дизельное топливо, потому что в нем нет такой сильной маржинальности, как в бензиновой группе",- сказал глава корпорации.

Бейм отметил, что понижению стоимости товара поспособствует изменение логистических цепочек поставок после восстановления портовой инфраструктуры.

Запорожские власти поручили навести порядок в сегменте нефтепродуктов, в том числе их качества, цен и налогообложения, добавил глава "ТЭС".