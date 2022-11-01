ДОХА, 1 ноя — ПРАЙМ. Цены на автомобильное топливо в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) выросли с первого ноября почти на 10% по сравнению с двумя предыдущими месяцами, говорится в сообщении комитета по контролю за ценами на топливо в Twitter. Запорожские власти снизили цены на топливо в регионе

"Цена за литр бензина марки Special 95 в ноябре составит 3,20 дирхама за литр (около 87 центов), марки Super 98 — 3,32 дирхама (90 центов) за литр, E-Plus — 3,13 дирхама (85 центов) за литр. Цена литра дизеля — 4,01 дирхама (1,09 доллара)", — отмечается в сообщении.

В октябре цена бензина марки Special 95 оставляла 2,92 дирхама (79 центов), Super 98 — 3,03 дирхама (82 цента).

Специалисты связывают рост цен на бензин в стране с увеличением мировых цен на нефть, которые выросли после объявления стран-участниц сделки ОПЕК+ о значительном сокращении нефтедобычи с ноября. Однако цена еще не доросла до июльских значений, когда впервые в истории страны она превысила один доллар, составив 4,63 дирхама (1,26 доллара) за самую дорогую марку бензина.

После отказа властей ОАЭ от регулирования местных цен на нефтепродукты в августе 2015 года комитет по ценам на топливо ежемесячно обновляет информацию по ценам на автомобильное топливо.