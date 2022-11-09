МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Существенный рост отгрузок дизельного топлива на внутренний рынок России, который фиксирует Минэнерго, в основном связан с "серым" экспортом топлива из страны, рассказал РИА Новости вице-президент Независимого топливного союза (НТС), зампредседателя правления ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев. Дизель в России дорожает в ожидании эмбарго ЕС, бензин дешевеет

Минэнерго России сообщило, что отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок с января по октябрь выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Этот год был характерен для так называемого скрытого, или "серого", экспорта, когда частные компании покупали ресурсы на бирже, привозили их на нефтебазы, а уже с нефтебаз отправляли на экспорт. Причём цены внутреннего рынка позволяли, даже не возмещая акциз, а возмещая только НДС, продавать на экспорт с прибылью, поэтому, наверное, ключевой фактор — это "серый" экспорт", — объяснил собеседник агентства причины роста показателя.

Но это не все причины. По его словам, оказало влияние также "проведение спецоперации на Украине". "Техника там ездит далеко не на водороде и не на солнечной энергии. Безусловно, это тоже требует значительного количества ресурсов", — отметил он.

Также среди факторов — санкции ЕС, на фоне которых некоторые страны прямо или опосредованно стали отказываться от российских поставок. В свете этого часть нефтепродуктов переориентировалась на внутренний рынок РФ. Наконец, цена топлива, по словам Гусева, начала снижаться, что стимулирует его потребление.