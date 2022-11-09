МОСКВА, 9 ноя — Прайм. Запасы бензина в США за неделю, завершившуюся 4 ноября, снизились до минимума с ноября 2014 года, на 0,9 миллиона баррелей, составив 205,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Шведское правительство снизит налог на на бензин и дизельное топливо

Запасы бензина в США падают четвертую неделю подряд. На прошедшей неделе, завершившейся 28 октября, они снизились на 1,3 миллиона баррелей, до 206,6 миллиона баррелей.

Запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 ноября, выросли на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 440,8 миллиона баррелей — максимума с июля 2021 года.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов лишь на 1,36 миллиона баррелей.

При этом добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 ноября, увеличилась на 200 тысяч баррелей в сутки, до 12,1 миллиона баррелей в день.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12 миллионов баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в июле составила 11,8 миллиона баррелей в сутки, а в августе — 11,87 миллиона баррелей; за весь прошлый год — в среднем 11,254 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 8 ноября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 80 тысяч баррелей в день — до 11,83 миллиона, на следующий год понизило на 50 тысяч баррелей, до 12,31 миллиона баррелей в день.