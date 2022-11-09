МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России в октябре по сравнению с сентябрем почти не изменилась, а дизельного топлива — выросла на 1,1%, свидетельствуют материалы Росстата. В Россию в октябре вернулась продовольственная инфляция

"Цены на бензин автомобильный практически не изменились, дизельное топливо — выросли на 1,1%, газовое моторное топливо — снизились на 2,4%", — говорится в материалах ведомства. В них уточняется, что бензин подорожал на 0,02%. Инфляция за октябрь составила 0,18%.

С начала года стоимость бензина выросла 0,79% при инфляции 10,66%, а по отношению к октябрю прошлого года рост цен составил 2,64%.

Что касается недельной динамики, то дизель с 31 октября по 7 ноября прибавил в цене 0,27%, или 15 копеек, его стоимость составила 55,69 рубля за литр. Бензин в среднем подешевел на 0,02%, или 1 копейку, до 50,78 рубля. В частности, Аи-92 также подешевел на 0,02%, или 1 копейку, до 47,19 рубля. Цена марки Аи-95 не изменилась за неделю — 51,3 рубля, Аи-98 подорожал на 0,02%, до 61,34 рубля.

Производство бензина в России за отчетную неделю снизилось на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей — до 762,1 тысячи тонн, а дизтоплива — на 6,2%, до 1,595 миллиона тонн.