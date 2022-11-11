МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. По прошествии нескольких месяцев Евросоюз почувствует острую нехватку дизельного топлива, пишет обозреватель агентства Bloomberg Джек Уиттлс со ссылкой на отчет консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd. "Волна увольнений". По ком звонят колокола в США и Европе

Он предупредил, что к началу весны запасы дизтоплива в северо-западной Европе достигнут своих абсолютных минимумов за последние 12 лет.

Уиттлс отметил, что признаки ухудшения в ЕС начали проявляться еще в феврале. Именно тогда власти стран Европы решили урезать поставки российского топлива.

"Сокращение запасов способствовало повышению рентабельности нефтеперерабатывающих заводов, стимулируя европейских операторов работать в полную силу", — рассказал в интервью изданию аналитик Wood Mackenzie Джеймс Барлей. Это привело к тому, что добыча нефти увеличилась на 420 тысяч баррелей в месяц.

Структура фьючерсных рынков стала еще одной серьезной проблемой для ЕС и США, отмечается в статье. Не секрет, что "быстрые" поставки топлива гораздо дороже, чем то же самое топливо, но привезенное в более поздние сроки.

"Это препятствует накоплению запасов и провоцирует острую нехватку дизеля", — резюмировал Уиттлс.

Страны Запада столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.