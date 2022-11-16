МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 7 по 14 октября еще на 0,5%, или на 26 копеек, до 55,95 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. На предыдущей неделе дизель дорожал на 0,27%. В России за неделю овощи подорожали на два процента

Цена бензина в среднем за отчетный период не изменилась, сохраняется на уровне 50,78 рубля, однако Аи-92 подешевел на 1 копейку, до 47,18 рубля. Стоимость Аи-95 и Аи-98 осталась на уровне прошлой недели — 51,3 и 61,34 рубля за литр соответственно.

Рост цен на бензин был отмечен в пяти субъектах РФ. Более всего он подорожал в Чечне – на 2,6%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 12 субъектах. Более всего он подешевел в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — на 0,8%. В Москве за прошедший период цены на бензин практически не изменились, в Санкт-Петербурге — снизились на 0,1%.

С начала года стоимость бензина выросла к 14 ноября на 0,8%, в частности Аи-92 прибавил 0,1%, Аи-95 — 0,5%, Аи-98 подорожал сильнее прочих — на 3,3%. Дизельное топливо за этот период выросло в цене на 4,5%. Инфляция за этот период составила в России 10,74%.

Производство бензина в России за отчетную неделю выросло на 8% по сравнению с предыдущей неделей — до 823 тысяч тонн, а дизтоплива — на 3,8%, до 1,655 миллиона тонн.