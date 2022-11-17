МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Минфин России пока рассматривает только ввод экспортной пошлины для пресечения схемы перепродажи на экспорт топлива, за который были осуществлены выплаты из бюджета по демпфирующему механизму, дополнительных мер на повестке нет, сообщил РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Экономист предсказал подорожание бензина

"Для тех, кто не производит нефтепродукты, то есть тех, кто может купить топливо на внутреннем рынке и потом отправить на экспорт, для таких организаций будет введена экспортная пошлина при экспорте бензина, средних дистиллятов в размере 20 тысяч рублей на тонну", — сказал Сазанов.

"Я думаю, что на данном этапе этого будет достаточно, чтобы пресечь схему. Дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация", — добавил он, комментируя вопрос о возможности дополнительных мер для пресечения схемы перепродажи топлива на экспорт, за которое государство осуществило демпферные выплаты нефтепереработчикам.

По данным газеты "Коммерсант", на рынке сложилась ситуация, когда трейдеры стали практиковать схемы экспорта топлива, за которое был выплачен данный демпфер.

В октябре замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что экспорт из России топлива, за который был выплачен демпфер, неприемлем, обсуждаются решения проблемы. В поддержку идеи Минфина уже выступил ФАС РФ.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.