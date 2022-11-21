МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия одобрила надбавку к вывозной пошлине на бензин и дизельное топливо в размере 20 тысяч рублей за тонну для экспортеров-непроизводителей, чтобы пресечь схему экспорта ими топлива, за которые из госбюджета были выплаты по демпфирующему механизму, сообщил Минпромторг РФ по итогам заседания подкомиссии.

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"На заседании одобрено включение в формулу расчета экспортных пошлин на нефтепродукты (бензин и дизтопливо) надбавочного коэффициента в размере 20 000 рублей за тонну, который будет применяться, если экспортер не является производителем таких товаров", — говорится в сообщении министерства по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

"Принятое решение позволит исключить экспорт определенных категорий нефтепродуктов в случае, если их производителю уже был возмещен демпфер в связи с реализацией на внутреннем рынке", — пояснили в Минпромторге.

По данным газеты "Коммерсант", на рынке сложилась ситуация, когда трейдеры стали практиковать схемы экспорта топлива, за которое был выплачен демпфер. В октябре замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что экспорт из России топлива, за который был выплачен демпфер, неприемлем, и обсуждаются решения проблемы. В поддержку идеи Минфина выступила и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

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В Минфине РИА Новости сообщали, что пока рассматривается только ввод экспортной пошлины в размере 20 тысяч рублей за тонну для пресечения схемы перепродажи на экспорт топлива, дополнительных мер на повестке нет.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.