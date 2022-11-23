МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Российская нефтеперерабатывающая отрасль в октябре снизила производство бензина на 6,3% по сравнению с сентябрем, а дизельного топлива — нарастила на 9,1%, сообщает Росстат. ФАС выявила необоснованно высокие цены на бензин у дочки "Лукойла"

"Выпуск автомобильного бензина составил 3,2 миллиона тонн, что на 6,2% меньше, чем в октябре 2021 года, и на 6,3% меньше, чем в сентябре 2022 года… Дизельного топлива произведено 7,3 миллиона тонн, что больше объемов октября 2021 года и сентября 2022 года на 5,7% и на 9,1% соответственно", — приводит ведомство результаты октября.

При этом за 10 месяцев производство бензина в России увеличилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 35 миллионов тонн, дизельного топлива – на 5,4%, до 69,8 миллиона тонн.

Производство сжиженных пропана и бутана в октябре в России составило 1,4 миллиона тонн, увеличившись в месячном выражении на 8,6%, а в годовом – на 4,7%. Выпуск пропана и бутана за 10 месяцев вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 13,2 миллиона тонн.

Производство кокса и нефтепродуктов в октябре сохранилось на уровне октября 2021 года, а по сравнению с сентябрем 2022 года выросло на 4,4%. За 10 месяцев производство кокса и нефтепродуктов сократилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.