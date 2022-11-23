МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 14 по 21 ноября на 0,93%, или на 52 копейки — до 56,47 рубля за литр, ускорив темпы роста по сравнению с предыдущими неделями, свидетельствуют материалы Росстата. Выпуск бензина в России в октябре снизился на 6,3 процента к сентябрю

Ранее в октябре-ноябре дизель еженедельно дорожал примерно на 0,2-0,3%, или примерно на 15 копеек. На предыдущей неделе его стоимость ускорила рост до 0,5%.

Цена бензина в среднем за отчетный период выросла на 0,06%, или на 3 копейки, и составила 50,81 рубля за литр. В частности, стоимость марки Аи-92 выросла на 0,06%, или на 3 копейки, до 47,21 рубля за литр. Цена Аи-95 подросла на 0,04%, или на 2 копейки, до 51,32 рубля. Литр Аи-98 на заправках в среднем подорожал на 0,11%, или на 7 копеек, до 61,41 рубля.

Рост цен на бензин был отмечен в 30 субъектах РФ. Больше всего он подорожал в Чечне – на 1,3%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в восьми регионах. Больше всего он подешевел в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – на 0,3%, Ярославской области и Ямало-Ненецком автономном округе – на 0,2%. В Москве за прошедший период цены на бензин практически не изменились, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,2%.

С начала года к 21 ноября стоимость бензина выросла на 0,8%. В частности, Аи-92 прибавил 0,1%, Аи-95 — 0,6%, Аи-98 подорожал сильнее прочих — на 3,4%. Дизельное топливо за этот период выросло в цене на 5,4%. При этом инфляция в России с начала года составила 10,86%.

Производство бензина в России за отчетную неделю снизилось на 3,1% по сравнению с предыдущей неделей — до 797,3 тысячи тонн, а дизтоплива — выросло на 0,5%, до 1,664 миллиона тонн.