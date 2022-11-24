МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Рост розничных цен на дизельное топливо в РФ обусловлен сезонным переходом на более дорогое зимнее горючее, сообщает Минэнерго РФ. Минфин предлагает сохранить уровень НДФЛ для россиян за рубежом

Росстат сообщил в среду, что средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 14 по 21 ноября на 0,93%, или на 52 копейки — до 56,47 рубля за литр, ускорив темпы роста по сравнению с предыдущими неделями. Так, в октябре-ноябре дизель еженедельно дорожал примерно на 0,2-0,3%, или примерно на 15 копеек. А на предыдущей неделе его стоимость ускорила рост до 0,5%.

"Изменение цен на дизельное топливо обусловлено сезонным фактором при переходе с летнего дизельного топлива на более дорогостоящий в производстве зимний дизель", — прокомментировали в Минэнерго журналистам динамику цен.