МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Средняя цена дизельного топлива на московских АЗС за неделю с 21 по 28 ноября выросла на 49 копеек, до 56,83 рубля за литр, тогда как бензин, напротив, преимущественно подешевел, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Выпуск бензина в России в октябре снизился на 6,3 процента к сентябрю

Средняя стоимость бензина Аи-92 за неделю снизилась на 4 копейки, до 47,98 рубля за литр, а Аи-95 — на 15 копеек, до 53,18 рубля. Только марка Аи-100 подорожала, ее цена выросла на 16 копеек и составила 63,07 рубля.

Цены на дизельное топливо на заправках в России ускорили темпы роста этой осенью, с начала года к середине ноября его стоимость выросла на 5,4% при инфляции 10,86%. Бензин подорожал значительно более медленными темпами — в среднем на 0,8%. Минэнерго РФ объясняло в ноябре, что рост розничных цен на дизель обусловлен сезонным переходом на более дорогое зимнее горючее.