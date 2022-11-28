Власти Аргентины договорились об ограничении роста цен на бензин
Власти Аргентины договорились с нефтяниками об ограничении роста цен на бензин
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноя — ПРАЙМ. Власти Аргентины – страны, где инфляция в этом году будет около 100%, договорились с нефтяниками ограничить рост цен на бензин на ближайшие месяцы, сообщает новостной портал Infobae со ссылкой на министра энергетики Флавию Ройон.
В понедельник министр экономики Серхио Масса с участием других чиновников провел совещание с производителями нефти.
"Будет потолок на рост цен – 4% в декабре, 4% в январе, 4% в феврале и 3,8% в марте", — приводит портал слова Ройон.
Она добавила, что это одна из мер правительства по сдерживанию роста потребительских цен.
Инфляция в Аргентине за 10 месяцев уже набрала 76,6%. По данным аналитиков, опрошенных Центральным банком в конце октября, инфляция в Аргентине в конце года составит 100%.