МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 5 по 12 декабря на 0,64%, или на 37 копеек, стоимость литра достигла 57,83 рубля, свидетельствуют материалы Росстата. Минэнерго объяснило причины роста розничных цен на дизель в России

Темпами, близкими к 1%, дизель дорожает уже четвертую неделю подряд. В предыдущие недели он дорожал на 0,77%, 0,97% и 0,93%.

Цена бензина в среднем за отчетный период выросла на 0,02%, или на 1 копейку, и составила 50,85 рубля за литр. В частности, литр марки Аи-95 подорожал на 0,02%, или на 1 копейку, до 51,36 рубля, Аи-98 — на 0,07%, или 4 копейки, до 61,56 рубля. Стоимость Аи-92 осталась прежней — 47,22 рубля за литр.

Рост цен на бензин был отмечен в 9 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Тульской области – на 0,4%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 8 субъектах. Более всего он подешевел в Камчатском крае – на 0,5%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

С начала года к 12 декабря стоимость бензина выросла на 0,9%. В частности, Аи-92 прибавил 0,2%, Аи-95 — 0,7%, Аи-98 подорожал сильнее прочих — на 3,6%. Дизельное топливо за этот период выросло в цене на 8%. При этом инфляция в России с начала года составила 11,86%.

Производство бензина в России за отчетную неделю выросло на 2,9% по сравнению с предыдущей неделей — до 875,9 тысячи тонн, а дизтоплива — снизилось на 1,5%, до 1,736 миллиона тонн.

Цены на дизельное топливо на заправках в России ускорили темпы роста этой осенью, бензин дорожает значительно более медленными темпами. Минэнерго РФ объясняло в ноябре, что рост розничных цен на дизель обусловлен сезонным переходом на более дорогое зимнее горючее.