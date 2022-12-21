МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 12 по 19 декабря на 0,53%, или на 31 копейку, стоимость литра достигла 58,14 рубля, свидетельствуют материалы Росстата. Цена дизеля на московских АЗС растет 11 недель подряд

Темпами выше 0,5% дизель дорожает уже пятую неделю подряд. В предыдущие недели он рос в цене на 0,64%, 0,77%, 0,97% и 0,93%.

Цена бензина в среднем за отчетный период не изменилась и составила 50,85 рубля за литр. В частности, литр марок Аи-92 и Аи-95 подешевел на 1 копейку, до 47,21 и 51,35 рубля соответственно, однако Аи-98 подорожал на 1 копейку, до 61,57 рубля.

Рост цен на бензин был отмечен в 9 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Кабардино-Балкарии – на 0,4%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 10 субъектах. Более всего он подешевел в Магаданской области – на 0,6%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный практически не изменились.

С начала года к 19 декабря стоимость бензина выросла на 0,9%. В частности, Аи-92 прибавил 0,1%, Аи-95 — 0,7%, Аи-98 подорожал сильнее прочих — на 3,7%. Дизельное топливо за этот период выросло в цене на 8,6%. При этом инфляция в России с начала года составила 11,88%.

Производство бензина в России за отчетную неделю снизилось на 4,4% по сравнению с предыдущей неделей — до 837,7 тысячи тонн, а дизтоплива — увеличилось на 4%, до 1,806 миллиона тонн.

Цены на дизельное топливо на заправках в России ускорили темпы роста этой осенью, бензин дорожает значительно более медленными темпами. Минэнерго РФ объясняло в ноябре, что рост розничных цен на дизель обусловлен сезонным переходом на более дорогое зимнее горючее.