МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Средняя цена дизельного топлива на московских АЗС за неделю с 19 по 26 декабря выросла на 48 копеек, до 58,77 рубля за литр, всего же непрерывный рост показателя наблюдается 12 недель подряд, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). СМИ: цены на бензин и дизель в 2022 году в Германии побили все рекорды

Дизельное топливо заметно растет в цене на московских АЗС с начала осени, только в декабре уже прибавило в стоимости почти 2 рубля.

При этом цена бензина весь декабрь стабильна, и средняя стоимость бензина всех марок за отчетную неделю вновь замерла на уровне предыдущей недели: литр Аи-92 стоит 47,98 рубля, Аи-95 — 53,19 рубля, Аи-100 — 63,08 рубля.

Дизельное топливо подорожало на всех сетях АЗС, по которым произведен расчет. Сильнее всего его цена выросла на заправках "Транс-АЗС".

В целом же в России цены на дизельное топливо на заправках также ускорили темпы роста этой осенью, с начала года к концу ноября его стоимость выросла на 6,4% при инфляции 11,07%. Бензин дорожал значительно более медленными темпами — в среднем на 0,9%. Минэнерго РФ объясняло в ноябре, что рост розничных цен на дизтопливо обусловлен сезонным переходом на более дорогое зимнее горючее.