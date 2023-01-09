МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Стоимость топлива на российских АЗС не должна отреагировать на запрет Европы импортировать нефтепродукты из России, власти РФ будут стараться удерживать рост цен в пределах официальной инфляции, выразил РИА Новости мнение заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Риск дефицита дизеля в ЕС зависит от строгости эмбарго, заявили эксперты

Россия поставляет в Европу преимущественно дизельное топливо, а также мазут и нафту. По мнению Колобанова, если для двух последних продуктов можно найти рынок сбыта в Азии после эмбарго, наступающего 5 февраля, то спрос на дизтопливо там значительно ниже, чем в Европе. В результате в России может образоваться избыток дизеля и мазута, полагает эксперт.

"Формально по законам рынка переизбыток должен приводить к снижению оптовых цен, однако в России на стоимость топлива больше влияет фискальный механизм в нефтяной отрасли. … При этом на поведении розничных цен бензина и дизтоплива введение эмбарго вообще не должно отразиться: неформализованные договоренности власти с нефтяниками подразумевают, что независимо от внешних факторов цены на АЗС не должны расти выше инфляции", — сказал Колобанов. По прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году инфляция составит 5,5%.

Другой собеседник агентства в отрасли, пожелавший остаться анонимным, оценил риски дефицита бензина в России как крайне невысокие. По его словам, при худшем сценарии из-за снижения спроса на экспортно ориентированный дизель российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) придется менять структуру выпуска нефтепродуктов, и временно сократится выпуск бензина. "Но вероятность такого сценария оценивается как невысокая", — заключил источник.

"Сильных предпосылок к изменению подхода к ценообразованию на внутреннем рынке сейчас нет. Из-за социальной значимости вопроса государство будет сдерживать рост цен на топливо в приделах инфляции, используя имеющийся механизм демпфера", — согласился отраслевой источник с мнением аналитика из ЦСР.