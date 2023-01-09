МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Только дизельное топливо подорожало — притом незначительно — за новогодние праздники на столичных АЗС, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Росстат отметил рост цены на дизель в России

Так, средняя цена дизеля за период с 30 декабря по 9 января выросла на 1 копейку, до 58,97 рубля за литр. При этом стоимость всех марок бензина осталась на уровне последнего рабочего дня ушедшего года: Аи-92 в среднем стоит 47,98 рубля за литр, Аи-95 — 53,19 рубля, Аи-100 — 63,08 рубля.

Рост средней цены дизеля обусловлен ростом стоимости этого топлива на сети АЗС "Татнефти".