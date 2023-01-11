МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Итальянское правительство ввело ежедневный мониторинг цен на автомобильное топливо и обязало автозаправочные станции, помимо собственных цен на бензин, выставлять его усредненную стоимость по стране. СМИ: цены на бензин и дизель в 2022 году в Германии побили все рекорды

Как сообщает Corriere della Sera, во вторник Совет министров Италии принял декрет, призванный взять под контроль резкий рост цен на автомобильное топливо, который, как считается, может быть результатом спекуляций топливных компаний.

С 1 января правительство решило не продлять отмену дополнительных надбавок на его стоимость бензина и дизельного топлива, в результате чего цены должны были вырасти почти на 20 евроцентов за литр. На практике цены скакнули на несколько десятков евроцентов, в ряде случаев перешагнув психологическую отметку в 2 евро. При этом ценовый контраст особенно ощущается на автомагистралях, где заправиться стоит на 10 евроцентов дороже, а также на крупных островах. На автострадах дизельное топливо на АЗС с заправщиками может обойтись и в 2,5 евро за литр.

Теперь каждая заправка обязана выставлять средний общенациональный тариф, который на ежедневной основе будет обновлять министерство окружающей среды и энергетической безопасности. В случае нарушений предусмотрены санкции в виде временного запрета на работу на срок от 7 до 90 дней.

Кроме того, декрет накладывает на автозаправочные станции на крупных магистралях потолок цен на топливо, который будет установлен отдельной нормой. Больше полномочий для контроля за ценами получит Финансовая гвардия, а в рамках антимонопольной службы Antitrust будет создана комиссия для быстрого оповещения об их скачках.

Ранее организация по защите прав потребителей Codacons обратилась в прокуратуры 104 городов с заявлением о необходимости расследовать повышение цен на автомобильное топливо. Соответствующее расследование открыла прокуратура Рима.

По сообщению Codacons, полный бак бензин сейчас стоит на 8,9 евро дороже, чем в конце декабря, что означает рост затрат для автомобилистов на 214 евро в год.