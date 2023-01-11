МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за новогодние праздники, с 1 по 9 января, снизилась на 0,02%, а дизельное топливо подорожало на 0,49%, свидетельствуют материалы Росстата. Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,24 процента

По состоянию на 9 января бензин в среднем стоил 50,83 рубля за литр, в частности марка АИ-92 стоила 47,18 рубля, АИ-95 — 51,34 рубля, АИ-98 — 61,61 рубля. Цена дизельного топлива составила 58,7 рубля за литр. При этом за две прошедшие недели с 26 декабря по 9 января бензин подешевел на 0,04% (АИ-92 — на 0,06%, АИ-95 — на 0,02%, АИ-98 подорожал на 0,05%), дизельное топливо прибавило в цене 0,57%.

За праздничные дни с 1 по 9 января рост цен на бензин был отмечен в 10 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Сахалинской области – на 0,5%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 10 субъектах. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе – на 2%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин практически не изменились.