МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России выросла в 2022 году на 0,91% при инфляции за год в 11,94%, свидетельствуют материалы Росстата.

Динамика стоимости дизельного топлива за год не приведена, но по словам главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, дизель прибавил 9,8%. При этом в декабре он подорожал сильнее всего в категории непродовольственных товаров – на 2,1%.

Цены на бензин за декабрь практически не изменились, прибавив только 0,02%, а на газомоторное топливо — снизились на 1,3%.

Глава Минэнерго в конце декабря говорил, что рост цен на топливо в 2022 году оказался ниже инфляции. В Федеральной антимонопольной службе тогда же не видели предпосылок для существенного роста стоимости и дефицита этого товара.

Российский рынок прямо не регулируется государством, решение об изменении цен на топливо принимают сами участники рынка в зависимости от его конъюнктуры. Тем не менее российские власти регулярно говорят о том, что цены на АЗС не должны расти выше инфляции.