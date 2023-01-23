МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Стоимость бензина и дизельного топлива на неделе с 16 по 23 января на столичных АЗС не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Бензин и дизель дешевеют на российской бирже

Так, средняя цена дизеля осталась на уровне 58,98 рубля за литр. Стоимость всех марок бензина продолжает оставаться на уровне декабря ушедшего года: Аи-92 в среднем стоит 47,98 рубля за литр, Аи-95 — 53,19 рубля, Аи-100 — 63,08 рубля.

На новогодних праздниках цена дизтоплива в среднем прибавила 1 копейку, хотя за декабрь ушедшего года продемонстрировала рост более чем на 2 рубля. В то же время средняя стоимость бензина всех марок стабильна уже полтора месяца.