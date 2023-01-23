Цены на топливо на московских заправках за неделю не изменились
МТА: стоимость бензина и дизельного топлива на московских АЗС не изменилась к 23 января
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Стоимость бензина и дизельного топлива на неделе с 16 по 23 января на столичных АЗС не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Так, средняя цена дизеля осталась на уровне 58,98 рубля за литр. Стоимость всех марок бензина продолжает оставаться на уровне декабря ушедшего года: Аи-92 в среднем стоит 47,98 рубля за литр, Аи-95 — 53,19 рубля, Аи-100 — 63,08 рубля.
На новогодних праздниках цена дизтоплива в среднем прибавила 1 копейку, хотя за декабрь ушедшего года продемонстрировала рост более чем на 2 рубля. В то же время средняя стоимость бензина всех марок стабильна уже полтора месяца.