МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжает падать, в понедельник снизилась на 3-4% в зависимости от сезонности топлива, свидетельствуют данные торгов. Бензин и дизель дешевеют на российской бирже

Сильнее всего потерял в цене зимний дизель — 4,06%, его стоимость составила 46 490 рублей за тонну. Летний дизель подешевел на 3,71%, до 38 673 рублей, а межсезонный — на 2,67%, до 39 780 рублей.

Цена всех видов дизельного топлива ежедневно снижается с последнего торгового дня ушедшего года. За первые две недели торгов в новом году зимний дизель уже потерял 26%, летний — 18%, межсезонный — 16%.

Это снижение цен происходит в преддверии эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты, которое вступает в силу с 5 февраля. Из всех нефтепродуктов Россия поставляет в Европу преимущественно дизельное топливо, а также мазут и нафту. Эксперты полагают, что в результате эмбарго в России может образоваться избыток дизеля и мазута.

Биржевая цена бензина в понедельник также снизилась: марки Аи-92 — на 1,08%, до 32 783 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,4%, до 38 176 рублей. Бензин торгуется на многолетних минимумах. Стоимость сжиженных углеводородных газов снизилась на 6%, до 6654 рублей за тонну. И только мазут подорожал — на 8,53%, до 7662 рублей.