МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю с 16 по 23 января приостановила рост, тогда как бензин чуть прибавил, свидетельствуют материалы Росстата. Биржевые цены на дизель в России падают в преддверии эмбарго ЕС

Цена дизельного топлива за отчетный период не изменилась и осталась на уровне 58,81 рубля за литр. До этого несколько месяцев подряд дизель еженедельно дорожал.

Бензин в среднем подорожал на 0,02%, или 1 копейку, до 50,84 рубля за литр. Цена марок Аи-92 и Аи-95 выросла также на 0,02%, или 1 копейку, до 47,19 и 51,35 рубля соответственно. Бензин Аи-98, напротив, подешевел на 0,03%, или 1 копейку – до 61,6 рубля.

Рост цен на бензин был отмечен в 10 субъектах РФ. Больше всего он подорожал в Калужской области – на 0,4%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 7 регионах. Больше всего он подешевел в Иркутской области – на 0,6%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин практически не изменились.

Производство бензина в России за отчетную неделю выросло на 4,3% по сравнению с предыдущей неделей — до 883 тысяч тонн, а дизтоплива — снизилось на 0,9%, до 1,771 миллиона тонн.