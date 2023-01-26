МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Эмбарго на импорт в Евросоюз российских нефтепродуктов, которое планируется ввести 5 февраля, никак не повлияет на внутренние цены на топливо в России, заявил в беседе с радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Бензин и дизель дешевеют на российской бирже

Он объяснил свое утверждение следующим образом: "В России цены на топливо регулируются, действует механизм демпфера. Суть его состоит в том, что при высоких ценах на нефть избытки своих доходов нефтяные компании направляют в специальные резервные фонды, а когда цены низкие, они получают оттуда дополнительные ресурсы, чтобы компенсировать свои затраты. За счет этого стоимость топлива для потребителей не реагирует на биржевые колебания цен и меняется в рамках договоренностей, которые существуют между нефтяными компаниями и государством".

Зубец считает, что цены на бензин будут расти в пределах инфляции.

"По прогнозам Центробанка на начавшийся год, инфляция составит порядка 5-7%, значит, и повышение цен на бензин будет в пределах этой величины. Это будет растянуто по времени. Если говорить про рядового потребителя, то серьезных изменений ожидать не стоит", — резюмировал экономист.