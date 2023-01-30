МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Доля некачественного бензина и дизельного топлива на заправках в России в 2022 году сократилась до 3,9% с 4,9% годом ранее, сообщил Росстандарт. Дизель подешевел на московских АЗС впервые с октября

"В отношении объектов нефтепродуктообеспечения было отобрано и испытано 259 образцов автомобильного бензина и дизельного топлива, из них 10 образцов не соответствовали установленным нормам, что составило 3,9%. Наиболее характерными нарушениями были нарушения таких физико-химических показателей, как "массовая доля серы" и "температура вспышки в закрытом тигле", — говорится в сообщении ведомства.

Доля некачественного топлива в 2021 году составила 4,9%, еще годом ранее – 7,8%, а в 2015 году, когда ведомством была начата подобная контрольно-надзорная деятельность, составляла более 20%.

Росстандарт проверил в 2022 году 347 АЗС, нарушения были обнаружены на 72. Количество проверок за год снизилось более чем в два раза в соответствии с законодательством.

"Снижение числа проверок не только не повлекло за собой увеличение доли некачественного бензина на российских АЗС, но и сохранило тенденцию на очищение рынка от суррогата. Немаловажную роль в этом сыграли добросовестные участники рынка, уважающие потребителей и думающие о долгоиграющем развитии", — отметили в Росстандарте.