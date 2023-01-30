ТАШКЕНТ, 30 янв — ПРАЙМ. Узбекистан начал импорт из России бензина Аи-80 для удовлетворения внутреннего спроса в зимний период, сообщили РИА Новости в понедельник в АО "Узбекнефтегаз". Росстандарт отметил сокращение доли некачественного топлива на АЗС России

"Мы начали импорт бензина Аи-80 из России. В выходные началась его реализация на внутреннем рынке", — сказал представитель "Узбекнефтегаза".

Он уточнил, что топливо поставляется на 69 автозаправок компании по всему Узбекистану. Поставщиками выступают "Газпромнефть", "Татнефть", ряд частных структур.

"Из-за резких холодов и ограничения работы автомобильных газовых заправок вырос спрос на бензин Аи-80. В связи с этим "Узбекнефтегаз" приступил к импорту бензина", — добавили в компании.

В декабре министерство энергетики Узбекистана сообщало, что подписало соглашение о поставке 300 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Узбекистан, а также соглашение о транзите 300 тысяч тонн российской нефти в 2023 году.

С 2018 года в республике из-за снижения поставок газа в зимнее время начали вводить временные ограничения работы газозаправок для обеспечения стабильных поставок природного газа населению, больницам, школам, дошкольным учреждениям, а также крупным электростанциям. В стране около 70% автомобильного транспорта может работать на более дешевом газе, поскольку существует дефицит дизельного топлива и бензина.

Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане по итогам прошлого года выросла на 1,8%, до 787,8 тысячи тонн.